Roda de Entrevista aborda homeopatia e medicina preventiva

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 9:32

O entrevistado do Roda de Entrevista desta terça-feira, dia 27, é o médico Danilo Maciel Carneiro, especialista em Homeopatia, Acupuntura e Medicina Preventiva. Um dos pioneiros da medicina ayurvédica no Brasil, ele participou da fundação do Hospital de Medicina Alternativa de Goiás e escreveu livros na área médica.

Entre os assuntos abordados no programa estão a medicina preventiva e alimentação ayurvédica, além de sua experiência como escritor.

Ancorado pelo jornalista Enzo de Lizita, o Roda de Entrevista tem produção e coordenação de Ana Lúcia Pereira e Norma Leitte. O programa vai ao ar às 22 horas, na TBC – Canal 13 e NET canal 20 com reprise no domingo, às 21 horas.

Mais informações: (62) 3201-7711