Roda de Entrevista recebe novo presidente do TRT

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 15:46

O Roda de Entrevista recebe nesta terça-feira, dia 7, às 22 horas, o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Goiás, desembargador Breno Medeiros. Ele vai conversar com o jornalista e âncora do programa, Enzo De Lisita, e as jornalistas convidadas Janete Ferreira e Mirelle Irene sobre as propostas da nova gestão e outras questões relacionadas ao Direito Trabalhista.

A TBC – Canal 13 – é uma unidade da Agência Brasil Central , do Governo de Goiás.

Mais informações: (62) 3201-7704