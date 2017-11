Roda de Entrevista vai abordar os 500 anos da reforma protestante

Data de publicação: 6 de novembro de 2017 - 19:00

Há exatos 500 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero iniciava um movimento de ruptura com a igreja católica, que ficaria conhecido como a Reforma Protestante, ou Reforma Luterana. Para falar desse movimento que mudou a História mundial, o convidado do Roda de Entrevista é o teólogo Ronaldo Cavalcante.

O programa é apresentado por Enzo de Lisita, com participação dos jornalistas convidados Honória Dietz e Tom Fernandes, na terça-feira, a partir das 22h, no canal Cultura/ TBC.

A reprise é transmitida no domingo, às 21h.