Rotam desarticula organização criminisosa suspeita de roubo a bancos em Goiânia

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 17:39

A Rotam desarticulou nesta terça-feira, dia 7, em Goiânia, uma organização criminosa de alta periculosidade suspeita de praticar roubo a bancos. Os três suspeitos de roubos a bancos foram mortos após confronto com os militares da Rotam.

No imóvel onde estava o trio, no Setor Parque Industrial João Braz, os policiais encontraram três armas de fogo; vários celulares; centenas de chips provenientes de furto de uma das lojas de uma grande rede de eletrodomésticos em Catalão; materiais explosivos; maçaricos com cilindros de oxigênio; alavancas e expansores hidráulicos, utilizados para arrombamento de cofres. Todos eles estavam em poder dos integrantes.

Fonte: Polícia Militar de Goiás