Rotam e COD apreendem 500 quilos de cocaína pura escondidos em fundo falso de caminhão

Data de publicação: 5 de fevereiro de 2017 - 15:22

A integração das forças de Segurança demonstra, cada vez mais, resultados ágeis e eficientes. Neste sábado, dia 4, após troca de informações entre o Serviço de Inteligência do Comando de Operações de Divisas (COD) e da ROTAM, a base do Comando de Piranhas apreendeu, na rodovia GO-060, cerca de 500 quilos de cocaína pura, localizada em fundo falso de um caminhão. O veículo estava carregado de ferro velho para burlar a fiscalização.

Com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, a lataria foi cortada para a retirada de todo o entorpecente. Caminhão e droga foram apresentados na Polícia Federal de Aragarças para lavratura do flagrante.

Somente em janeiro deste ano, a Polícia Militar apreendeu mais de 2.500 quilos de drogas no Estado.