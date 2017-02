Goiás tem previsão de chuva no fim de semana

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 18:31

Áreas de instabilidade atuam em todas as regiões de Goiás neste fim de semana, sábado, dia 4, e domingo, dia 5, deixando o tempo com muitas nuvens, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Podem ocorrer pancadas de chuva em todas as regiões. As chuvas devem ser de fraca a moderada.

Para Goiânia, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. Temperaturas ficam entre 19ºC e 30ºC. Umidade do ar pode chegar a 92%. As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, da SED.

Mais informações: (62) 3201-5522