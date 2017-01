Sábado de muitas nuvens em Goiás

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 18:17



Neste sábado, dia 28, a Zona de Convergência de Umidade (ZCAS) atua sobre Goiás deixando o tempo com muitas nuvens em todas as regiões do Estado. Podem ocorrer pancadas de chuva. As chuvas serão de moderada a forte intensidade. Nas Regiões Central e Sul a temperatura máxima fica em 31ºC e na Norte chega a 33ºC.

Para Goiânia, previsão de nebulosidade variável com pequena chance de chuva à tarde. Temperatura mínima 21ºC e máxima de 31ºC. Umidade do ar pode chegar a 92%. As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, ligado à SED.

Mais informações: (62) 3201-5203