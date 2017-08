Sábado de sol em todas as regiões de Goiás

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 18:06

Este sábado, dia 26, será de estabilidade atmosférica, que deixará o dia com predomínio de sol em todas as regiões goianas. Ainda há registro de grande amplitude térmica no decorrer do dia.

Atenção para umidade relativa que estará baixa, podendo chegar a valores próximos de 25% nas regiões Centro e Norte.

Em Goiânia, a temperatura vai oscilar entre 15ºC e 32ºC, com a umidade relativa do ar atingindo a mínima de 28%.

Mais informações: (62) 3201-5203