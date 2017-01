Sai a segunda chamada do Vestibular da UEG

Data de publicação: 25 de janeiro de 2017 - 14:56

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulga os nomes dos convocados em segunda chamada do Processo Seletivo 2017/1. As listas incluem os classificados nos sistemas Vestibular, Avaliação Seriado (SAS) 2014/3 e do Programa da UEG de Acesso à Educação Superior para Refugiados e Portadores de Visto Humanitário.

Os convocados devem fazer o cadastramento e a matrícula nesta quinta-feira, dia 26, ou na sexta-feira, dia 27, no câmpus para o qual concorreram à vaga. O endereço de cada câmpus está disponível na página da UEG (www.ueg.br).

O processo de seleção foi realizado em novembro, com provas objetivas e de redação. Ao todo, 20.992 candidatos concorreram a 4.068 vagas – aumento de 20,4% em relação ao processo seletivo anterior. Outras informações podem ser obtidas no site: www.estudeconosco.ueg.br.

Mais informações:(062) 3328.1403