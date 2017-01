Sai lista dos postos que apresentaram amostras adulteradas

Data de publicação: 11 de janeiro de 2017 - 16:06

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

Treze amostras de combustíveis coletadas pela fiscalização do Procon Goiás, em postos da Região Metropolitana de Goiânia, apresentaram irregularidades por estarem fora dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). No total, foram coletadas 80 amostras no último semestre de 2016 e também neste mês de janeiro e analisadas em cumprimento ao convênio entre Procon e ANP.

As 13 amostras que estão fora da especificação são de oito postos de combustíveis em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, além de mais dois postos que estão com laudos ainda em conclusão.

Estes estabelecimentos comerciais poderão sofrer processos administrativos a serem instaurados pela ANP, que é a instituição que detém competência para apurar a adulteração de combustíveis em todo o Brasil.

Conforme laudo, os postos de combustíveis em Goiânia são: Posto Hiper Moreira, no Setor Coimbra; Posto Carrefour, Setor Vila Bela, Posto Consolação, no Setor Esplanada dos Anicuns, Posto Monte Carlo, no Setor Pedro Ludovico. Em Aparecida de Goiânia, Posto Makro, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Em Senador Canedo, os estabelecimentos autuados são Posto Millenium 12, Setor Castro, e Posto Millenium 7, Vila Bom Sucesso, Posto Millenium 7, no Jardim Flamboyant.

Mais informações: (62) 3201-7134