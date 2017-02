Sai o resultado do processo seletivo do Credeq

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 17:06

As provas do processo seletivo do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (Credeq – Prof. Jamil Issy) classificaram 1.956 profissionais, para que sejam entrevistados na última etapa do processo. São oferecidas 196 vagas, em 27 funções. Os salários oscilam de R$ 950,00 a R$ 8.390,00.

Os classificados, convocados e contratados receberão, além do salário base, os adicionais de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A relação dos aprovados está disponível no site da instituição (credeq-go.org.br). O resultado foi divulgado na tarde desta segunda-feira,dia 6. As entrevistas devem começar a partir do dia 10, para serem encerradas até o dia 22 próximo. Serão entrevistas coletivas, com grupos com até 30 profissionais.

Os aprovados finais serão contratados, considerando a classificação e as vagas ofertadas. O objetivo de todo o processo é qualificar a unidade, que é ligada à Secretaria de Saúde de Goiás (SES), a entrar em pleno funcionamento a partir da terceira semana de março.

As provas do processo seletivo do Credeq foram aplicadas no último sábado de janeiro, dia 28, no prédio da Uni-Anhanguera, na Cidade Jardim, em Goiânia, em 50 salas. Cerca de 2,4 mil profissionais participaram da etapa, na qual foram produzidos 27 modelos distintos de provas, considerando escolaridade e função disputada. As inscrições ao processo seletivo foram de 10 a 16 de janeiro.

As contratações, que obedecerão a ordem de classificação, serão feitas pela Associação Comunidade Luz da Vida, responsável pela administração do Credeq, que atua há 19 anos com dependência química.

Mais informações: (62) 3952-5515