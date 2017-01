Sai resultado da 1ª etapa do Prêmio Detran de Incentivo à Inovação

Data de publicação: 13 de janeiro de 2017 - 18:10

Dez trabalhos, dentre os 61 inscritos, foram selecionados na primeira etapa do Prêmio Detran de Incentivo à Inovação. Conquistaram vagas na semifinal, projetos relacionados à educação para o trânsito, ao tráfego, à formação de condutores e à comunicação da autarquia com a população.

As propostas escolhidas devem gerar um produto, solução, oportunidade, novo procedimento ou o incremento de eficiência mensurável a algo já existente. As melhores ideias receberão prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil (1º lugar), R$ 8 mil (2º), R$ 5 mil (3º) e R$ 2 mil (4º).

O concurso busca estimular a comunidade tecnológica a refletir sobre o trânsito e pensar soluções criativas que levem ao desenvolvimento de aplicativos, jogos, ferramentas de monitoramento ou criação de oportunidade de negócios voltadas para a área. O prêmio integra um programa de inovação do Detran, que erá desenvolvido em três etapas. Confira a lista dos trabalhos finalistas: https://cruaa.typeform.com/to/SdMEOo

Mais informações: (62) 3272-8007