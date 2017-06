Sai resultado de sorteio para vagas no MedioTec

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 16:56

A Coordenação Geral do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego/Pronatec, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico/SED, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte/Seduce, divulgaram na última quarta-feira, dia 14, o resultado do sorteio das vagas para cursos técnicos de nível médio, o MedioTec. Acesse o link para conferir a lista.

Os alunos que não foram sorteados terão uma nova oportunidade, se inscrevendo para as vagas remanescentes. A inscrição para estas vagas pode ser realizada até terça (20), com o sorteio na quarta-feira (21) e período de matrícula de 22 a 30 de junho.

Os cursos do MedioTec são destinados aos alunos matriculados na rede pública estadual que estiverem cursando, preferencialmente, a 1ª ou a 2ª séries do Ensino Médio e faixa etária de 16 a 19 anos. Sendo ofertados nas modalidades presencial e a distância, com carga horária entre 900 e 1.300 horas e duração de um a dois anos. As vagas disponibilizadas são para cursos de: informática, meio ambiente, logística, administração, segurança do trabalho, agricultura, vendas, saúde, dentre outros.

Os alunos com matrículas validadas terão direito a uma assistência estudantil para transporte e alimentação no valor de R$ 4,00 para o presencial e R$ 1,00 para a modalidade a distância, por hora/aula curso ministrada.

A previsão é que as aulas dos cursos do MedioTec se iniciem no dia 14 de agosto de 2017, para os alunos selecionados nos dois Editais.

Informações: (62) 3201 5443/3299