Saneago divulga nota de apoio a operação do MP

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 15:03

A Saneago informa que apoia integralmente a operação instaurada pela Procuradoria Geral da Justiça junto às polícias Civil e Militar, que visam apurar as irregularidades que possam ter ocorrido na contratação de fornecimentos à Empresa, em investigação iniciada em 2015. A empresa de Saneamento só tomou conhecimento do ocorrido pelo site do Ministério Público.

Ainda em nota, a Saneago diz que repudia completamente as práticas que a motivaram e quaisquer outras que busquem denegrir a legitimidade das licitações e contratações realizadas pela Saneago ou por qualquer outro órgão ou ente da administração estadual.

*Nota enviada pela Saneago