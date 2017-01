Saneago executa obras em Bandeirantes

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 11:29

As obras de modulação e extensão de 300 metros de rede de abastecimento de água executadas pela Saneago em São José dos Bandeirantes, distrito de Nova Crixás, representam incremento de 12 novas ligações e manutenção do índice de universalização do abastecimento de água tratada. O distrito também ganhou um novo almoxarifado que vai abrigar todo aparato de manutenção, peças e ferramentas utilizadas, assim como a viatura local.

São José dos Bandeirantes, mais conhecida como Bandeirantes, é uma cidade às margens do Rio Araguaia, e fica a cerca de 470 quilômetros de Goiânia. Por sua diversidade ambiental bem preservada, transformou-se em um ponto turístico goiano pela possibilidade de pesca esportiva, camping na alta temporada e ecoturismo. Sua infraestrutura vem sendo construída com a preocupação de oferecer melhores condições aos moradores e turistas, preservando o meio ambiente.