São Domingos vai receber R$ 3 milhões do Goiás na Frente

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 16:50

O vice-governador José Eliton representou o governador Marconi Perillo em duas das seis reuniões do Programa Goiás na Frente, nesta quarta-feira, dia 30, no Nordeste goiano: em São Domingos e em Divinópolis. Nelas, foram assinados convênios para repassar recursos do governo estadual para as prefeituras realizarem obras municipais.

Em São Domingos, uma grande recepção na Praça da Feira mobilizou grande parte da população de pouco mais de dez mil habitantes. Rico em belezas naturais, o município vai receber R$ 3 milhões por meio de convênio.

O prefeito Cleiton Gonçalves Martins explicou que vai utilizar o dinheiro para beneficiar os bairros do St. Primavera, Vila União e o Centro da cidade, que receberão 153 mil m² de recapeamento de vias que necessitam de manutenção e 173 mil m² de pavimentação em ruas de terra. “Após as obras, cerca de 40% do nosso município estará pavimentado”, esclareceu.

O prefeito destacou o momento singular – “de crise em todo País” – em que sua administração recebe os recursos. “Enquanto o Brasil inteiro enfrenta crise pública, moral e financeira, Goiás avança de maneira extraordinária, com um programa reconhecido nacionalmente”, discursou.

José Eliton, que é o coordenador geral do Programa Goiás na Frente, explicou a ausência de Marconi na reunião, ao falar das reuniões que o governador participou em São Paulo, com o governador paulista, Geraldo Alckmin, e com o presidente em exercício da República, Rodrigo Maia, em Brasília. Eliton falou da dificuldade de Marconi Perillo em formatar o programa, após ter de superar “a crise gigantesca que abalou o Brasil inteiro”. “Mas governador enfrentou o desgaste de tomar medidas de austeridade que redundaram no que classificou como “o maior programa de investimentos do Brasil”.

Participaram também da reunião a secretária de Estado, Lêda Borges (Secretaria Cidadã), o prefeito de Divinópolis de Goiás, Alex Santa Cruz, e também lideranças da cidade e da região.

Foto: Mantovani Fernandes

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás