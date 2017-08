São Luís de Montes Belos firma convênio com Goiás na Frente e recebe 48 Cheques Mais Moradia

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 21:09

Mais de 3 mil pessoas participaram nesta terça-feira, dia 22, em São Luis de Montes Belos, de uma das maiores reuniões do Programa Goiás na Frente, realizada na sede da Igreja Cristã Vida. As dependências da igreja ficaram lotadas de cidadãos monte-belenses, que compareceram à solenidade em que o governador Marconi Perillo assinou convênio no valor de R$ 2 milhões com o prefeito Major Eldecirio da Silva. O município recebeu aditivo no valor de mais R$ 1 milhão e 300 mil, recurso oriundo de emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti.

Marconi assinou ordem de serviço no valor de R$ 5 milhões 416 mil para construção de 239 casas. Também entregou 48 Cheques Mais Moradia modalidade Reforma, no valor de R$ 3 mil cada – total de R$ 144 mil.

A aposentada Dalia Alves da Silva, que recebeu o Cheque Reforma das mãos do governador, mora com um filho no Residencial Brisa. A casa, de acordo com ela, está necessitando de reforma urgente, pelo fato de estar com muitas infiltrações. Ela pretende também proteger o imóvel a partir da construção de um muro. Sem o benefício, afirmou, dificilmente conseguiria realizar a reforma. “Eu e meu filho saímos para trabalhar e a casa fica desprotegida”, afirmou.

Prefeito da cidade, Major Eldecirio da Silva agradeceu os benefícios do Goiás na Frente e lembrou que, em 2017, o município foi agraciado também com ambulâncias e um ônibus para transporte escolar. “O ônibus já está sendo utilizado”, frisou o prefeito, ao comentar o caráter democrático da gestão do governador. “Marconi dá uma aula de democracia, ao estender as mãos a todos os prefeitos, independente de bandeira política, independente de partido”.

Vistoria

Durante o trajeto entre as cidades de Aurilândia e São Luis de Montes Belos, o governador vistoriou obras da GO-417, no trecho entre os dois municípios. “Estamos vistoriando mais um trecho de obras viárias de Goiás. Obras como essa de reconstrução, estamos realizando no Estado inteiro. Concluindo, reconstruindo, duplicando, melhorando definitivamente a malha viária de Goiás”, afirmou durante a vistoria.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás