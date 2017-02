São Luís de Montes Belos ganha Centro de Biotecnologia

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 10:10

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (SED), em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), inaugura nesta quinta-feira, dia 16, às 8h30, o Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal (Biotec). O evento, na Rodovia GO-060, Km 122, Fazenda Escola da UEG, São Luís de Montes Belos, contará com a presença do secretário de Desenvolvimento, Luiz Maronezi.

O laboratório vai atender as áreas de reprodução e biotecnologia animal e tem por objetivo a capacitação dos trabalhadores do Arranjo Produtivo Lácteo (APL) daquela Microrregião do Oeste goiano. A nova unidade do Biotec, denominada Cotec Lácteo, vai promover a integração dos 21 municípios da cadeia produtiva láctea daquela região goiana, composta por cooperativas, propriedades leiteiras e os diversos segmentos ligados ao setor leiteiro corresponsáveis pela promoção do desenvolvimento socioeconômico regional local.

*Assessoria de Comunicação da SED

Mais informações: (62) 3201-5556