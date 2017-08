São Miguel do Araguaia assina de R$ 3 milhões para obras de pavimentação e recapeamento

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 21:11

Mais de 2 mil pessoas participaram nesta quarta-feira, dia 23, de grande recepção à comitiva capitaneada pelo governador Marconi Perillo, em São Miguel do Araguaia, que foi ao município inaugurar Pelotão dos Bombeiros, entregar caminhão de combate a incêndio e salvamento e assinar ordem de serviço para construção de 500 casas para a população. Marconi também assinou convênio com o prefeito Dr. Nélio Pontes no valor de R$ 3 milhões, cujos recursos serão repassados à prefeitura para realizar obras de pavimentação de ruas de terra e recapear vias que necessitam de manutenção.

As casas serão construídas na Vila Queiroz e receberão investimentos de R$ 11 milhões e 332 mil. Do convênio de R$ 3 milhões do Goiás na Frente, o prefeito, que já entregou o projeto das obras e a documentação, recebeu das mãos do governador o cheque no valor de R$ 300 mil, relativos à primeira parcela da parceria.

Coordenador geral do Goiás na Frente, o vice-governador José Eliton falou da satisfação em poder participar de uma gestão eficiente. “É uma alegria muito grande verificar que, sob a liderança do governador Marconi, o Estado de Goiás, se torna uma referência para o Brasil em superação da crise econômica, transformado no maior canteiro de obras do País”.

Bombeiros

Localizado no Setor Oeste, o Pelotão inaugurado por Marconi vai atender a sete municípios da região. A nova unidade recebeu R$ 918 mil em investimentos – R$ 476 mil oriundos do Tesouro estadual. O governador entregou também um caminhão ABTS (auto bomba tanque e salvamento) com todos os equipamentos operacionais, no valor de R$ 620 mil.

De acordo com o coronel Carlos Helbingen Júnior, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a instalação do Pelotão de Bombeiro Militar na cidade foi realizada por determinação do governador. Relatou a importância da presença dos Bombeiros na cidade, ao afirmar que São Miguel do Araguaia “é econômica e socialmente muito importante para o turismo do nosso Estado, uma vez que temos aqui o Porto de Luis Alves, que é uma referência na área do turismo ecológico, para os pescadores e para a população de maneira geral”.

Marconi comentou o fato de ter assumido o governo de Goiás pela primeira vez em 1999 com apenas cinco unidades dos Bombeiros. “Já estamos chegando em 50, nas principais cidades de Goiás”, comemorou. “E não apenas inaugurando prédios, mas adquirindo caminhões e equipamentos, dando condições para os Bombeiros trabalharem”, assinalou.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás