Saúde capacita para teste rápido de zika vírus

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 16:59

A Secretaria da Saúde (SES-GO), por meio do Laboratório Central de Saúde Pública Giovanni Cysneiros (Lacen), vai capacitar técnicos dos municípios goianos sobre o teste rápido para detecção do zika vírus. O treinamento será nesta quarta-feira, dia 15, a partir das 9 horas, na Escola de Saúde Pública Cândido Santiago, em Goiânia.

Foram convidados para evento os técnicos dos municípios que têm laboratórios com estrutura para a realização do teste. Durante a capacitação, o Lacen vai repassar o material necessário para o teste rápido. A SES recebeu do Ministério da Saúde 7,5 mil kits. Eles serão distribuídos proporcionalmente, de acordo com a população de cada município.

A farmacêutica Ângela Argolo, do Lacen, informa que o teste rápido é um teste de triagem. As amostras positivas serão encaminhadas para o Lacen para a confirmação da infecção pelo zika vírus, feita por meio do teste MAC Elisa.

Ângela Argolo destaca, ainda, que o teste rápido para a detecção do zika vírus será realizado exclusivamente nas pessoas que compõem o grupo prioritário. Integram este grupo as gestantes sintomáticas, que apresentam exantemas, as grávidas que apresentam alteração da ultrassom do feto e os casos graves com suspeita de infecção de zika vírus.

A Escola de Saúde Pública Cândido Santiago fica na Rua 26, no Bairro Santo Antônio, em Goiânia.

Mais informações: (62) 3201-3784, 3201-3816 e 3201-3811