Saúde estadual prevê 17 Centros Regionalizados de Odontologia até 2018

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 10:19

Representantes da Secretaria de Estado da Saúde estiveram em Fortaleza (CE) e conheceram a realidade da implantação de 21 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) distribuídos nas 21 Regiões de Saúde do Estado. A equipe da Gerência de Regiões de Saúde (Gernace) também esteve em três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), administrados por consórcios públicos.

Durante a visita, entre os dias 14 e 16 de agosto, com a troca de experiência entre técnicos goianos e cearenses, o grupo definiu a apresentação de um plano de investimento para instalação dos CEOS Regionais no Estado de Goiás, com gerenciamento via consórcio público. O plano de governo prevê a construção de 17 Centros Regionalizados de Odontologia até 2018.

Os consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes da federação, para a realização de objetivos de interesse comum, em qualquer área de desenvolvimento de políticas públicas. Goiás possui atualmente quatro consórcios intermunicipais de saúde já formalizados: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Goiano (CISSGO); Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do São Patrício (CISVALE), Consórcio Intermunicipal de Saúde Oeste II (CISO II) e CISRIVA (Consorcio Intermunicipal de Saúde do Rio Vermelho e Vale do Araguaia).

Estão em fase de formação os seguintes consórcios: CISOGO – Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Goiano (Região Oeste I); Cisparanã – Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Paranã (Região Nordeste II); Consaude – Entorno Norte – Consórcio Público de Saúde do Entorno Norte (Região Entorno Norte); e CIS Estrada de Ferro (Região Estrada de Ferro).

Comunicação SES-GO