Saúde fará coletiva sobre febre amarela nesta sexta

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 15:02

A Secretaria da Saúde de Goiás convoca a imprensa para uma coletiva nesta sexta-feira, dia 27, a partir das 9 horas, sobre febre amarela. A entrevista será na Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), que fica na Avenida 136, no Edifício César Sebba, no Setor Sul, em Goiânia. A gerente de Vigilância Epidemiológica da SES, Magna Maria de Carvalho, e equipe vão prestar informações e orientações à população sobre a doença.

O Ministério da Saúde registrou até terça-feira, dia 24, 438 casos suspeitos de febre amarela, com 89 mortes. Do total, 364 permanecem em investigação, 70 foram confirmados e quatro descartados. Das 89 mortes notificadas, 40 foram confirmadas e 49 permanecem em investigação. Os casos foram registrados em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Minas Gerais é o Estado com o maior número de registros até agora.

Mais informações: (62) 3201-3784 e 3201-3816