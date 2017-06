Saúde na Praça do HGG alerta para a prevenção à asma

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 19:00

Nesta quarta-feira, dia 21, Dia Mundial de Prevenção à Asma, o Hospital Alberto Rassi (HGG), em Goiânia, realiza mais uma edição do Projeto Saúde na Praça, com serviços de saúde e orientações à população, na Praça Abrão Rassi, em frente ao hospital.

Das 7 às 13 horas, técnicos de enfermagem vão aferir a pressão arterial e teste de diabetes. Haverá ainda orientações com fisioterapeutas com dicas de exercícios para facilitar a respiração, já que muitas vezes os asmáticos respiram pela boca de forma superficial e sofrem com as constantes faltas de ar, e de pneumologistas, que alertarão os sobre os cuidados com a saúde no inverno, com baixa umidade do ar e poluição.

Asma

Doença crônica que afeta as vias respiratórias e o pulmão, a asma atinge 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Ministério da Saúde e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em 2015.

Segundo o DataSUS, o banco de dados do Sistema Único de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, a asma é responsável por mais de 350 mil internações anuais no SUS. Os principais sintomas da doença são dificuldade respiratória (falta de ar), tosse seca, chiado ou ruído no peito e ansiedade. Os problemas ocorrem porque os brônquios do asmático são mais sensíveis e tendem a reagir de forma mais abrupta quando há exposição aos diferentes desencadeadores da doença: frio, mudança de temperatura, fumaça, ácaros ou fungos, e até mesmo odores fortes.

