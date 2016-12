Saúde repassa R$100 milhões para hospitais

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 8:35

Em um cenário nacional, em que hospitais estão sendo fechados, Goiás destaca-se por manter unidades que se tornaram referência. Em 2016, comitivas de 18 estados e do Distrito Federal visitaram o Estado para conhecerem a gestão das unidades de saúde do Governo do Estado, por Organizações Sociais em Saúde (OSS).

Para manter essa qualidade, que permitiu a hospitais goianos receberem o selo da Organização Nacional de Acreditação (ONA), a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) repassou na quinta-feira, dia 22, e ainda repassará neste segunda-feira, dia 26, um total de R$100 milhões para a gestão dos hospitais. Metade desses recursos foi disponibilizada para as OSS, na última sexta-feira. Já os outros R$ 50 milhões restantes serão remetidos neste semana.

O anúncio foi feito pelo secretário da SES, Leonardo Vilela, aos presidentes das organizações sociais na quinta-feira, dia 22, durante a retrospectiva das principais ações realizadas pela Saúde do Estado, ao longo deste ano. A cerimônia, que reuniu ex-secretários de Saúde, superintendentes e servidores da Saúde, teve em sua programação um culto ecumênico e homenagens às personalidades que contribuíram, em diferentes ocasiões, para a Saúde do Estado.

Leonardo Vilela agradeceu o apoio dado pelo governador Marconi Perillo, desde o início de sua gestão, que permitiu os avanços na SES e também exaltou o empenho de todos os servidores da pasta que, diariamente, desenvolvem suas atividades técnicas e administrativas. “São estes profissionais que, com dedicação, fazem com que a SES seja referência nacional”, pontuou.

Referência nacional

Hoje os hospitais do Estado de Goiás são uma referência nacional. Na avaliação de Leonardo Vilela, a transferência da gestão das unidades de saúde para as OSS foi uma decisão acertada, que muito contribuiu para a melhoria do atendimento à população por tais unidades de saúde.

“O Brasil passa por uma crise econômica, ética e moral. Goiás, no entanto, vive uma situação diferenciada. Com o esforço das organizações sociais não fechamos nenhum serviço nos hospitais”, sublinhou. Leonardo Vilela destacou que as unidades hospitalares, entre as quais o Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol), ampliaram o número de leitos.

A excelência no atendimento das unidades, conforme o secretário, está sendo reconhecida pela ONA. O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) foi contemplado com o nível 1 de acreditação. O Hospital Alberto Rassi (HGG) recebeu o certificado de acreditação nível 2 e o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), com o nível 3, concedido a apenas 10 hospitais públicos do País. Já o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT/HAA), recebeu o prêmio Humaniza SUS, na quarta-feira,dia 21, em reconhecimento ao desenvolvimento de ações humanizadas em prol dos pacientes.

* Comunicação Setorial da SES