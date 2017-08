Secima debate Plano de Desenvolvimento Integrado para Goianápolis

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 13:27

A população de Goianápolis, distante 38.8 quilômetros de Goiânia, reuniu-se na tarde da terça-feira, dia 28, com representantes de variados segmentos do Governo de Goiás para discutir as potencialidades, gargalos e a verdadeira vocação do município, na primeira etapa para a elaboração Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia -PDI RMG sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) e a Universidade Federal de Goiás- UFG.

Em sua fala de boas vindas, o secretário de Administração e Finanças, Tone Gonçalves, representando o prefeito Francisco Moraes disse que a água era um bem de todos e que a localização privilegiada do município próximo de Goiânia e Anápolis, e às margens da BR-060, fazia da cidade o local ideal para se tornar polo Industrial ou Universitário. “Polos não poluentes e que gerariam empregos, renda e divisas para a cidade, utilizando o forte potencial voltado à agricultura, principalmente do tomate, laranja, e da pecuária. A oficina é um momento bastante propício para que os cidadãos possam externar as dificuldades e buscar respostas para a cidade que possui um elevado potencial para se desenvolver.

Para ele, o fato de pertencer à Área de Proteção Ambiental (APA) do Ribeirão João Leite e deter uma das maiores riquezas é uma peça de ficção, pois o município recebeu até dezembro do ano passado a quantia de 30 mil reais por mês como compensação mitigatória, sendo que o governador de Goiás, Marconi Perillo tem acenado no sentido de melhorar essa quantia, ou seja, valorizar mais a compensação para que possam utilizar esses recursos na melhoria da realidade, da qualidade de vida do cidadão goianapolino.

História da APA

A bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite (BHRJL) foi transformada em Área de Proteção Ambiental (APA) quando se iniciou a implantação de um reservatório de água potável em seu leito, para o abastecimento da Grande Goiânia, no ano de 2002. Foi criada pelo Decreto Estadual nº 5.704, de 27 de dezembro de 2002. O Decreto Estadual nº 5.845, de 10 de outubro de 2003, delimita a APA João Leite que engloba os municípios goianos, Goiânia, Terezópolis de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás.

O principal objetivo da APA é proteger os recursos hídricos da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, assegurar condições para o uso do solo que sejam compatíveis com a preservação dos recursos hídricos, além de conciliar as atividades econômicas e a preservação ambiental, proteger os remanescentes do bioma cerrado, melhorar a qualidade de vida da população local por meio de orientação e do disciplinamento das atividades econômicas, fomentar o turismo ecológico e desenvolver a educação ambiental.

O Superintendente Executivo de Assuntos Metropolitanos da Secima, Marcelo Safadi disse que o planejamento está concentrado na viabilidade do diálogo entre todos os atores envolvidos para o enfrentamento dos desafios de forma compartilhada e equilibrada, e é fruto do interesse de todos, sendo assim, todos devem participar do processo. “A população de Goianápolis deve pensar e decidir em como pensam se relacionar com Goiânia e os municípios vizinhos,”disse. “Goianápolis tem o direito de desenvolver, mas com responsabilidade ambiental”, enfatizou Safadi.

Para a coordenadora geral do Projeto do PDIRMG da Universidade Federal de Goiás-UFG, professora Celene Cunha Monteiro, o principal desafio é envolver os municípios da Região Metropolitana de Goiânia no processo de elaboração do plano.

“Queremos estabelecer uma parceria, uma convergência entre os atores envolvidos no processo para a aplicação das diretrizes na rede de transporte coletivo, mobilidade, abastecimento de água, conforto ambiental e técnico, além da otimização de serviços sociais gerando uma melhoria na qualidade de vida do cidadão”, ressaltou a coordenadora da UFG, Celene Monteiro. Segundo ela, impactos positivos e substanciais serão notados no aspecto da mobilidade, acessibilidade, habitação, transporte urbano e recursos naturais na RMG ao final de todo processo.

Ela explicou que o Plano está na fase final do Diagnóstico, em seguida vem a fase do prognóstico e a fase final de elaboração do Plano, que dará origem a um documento a ser analisado, avaliado e deliberado pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia- Codemetro, que ao final encaminhará a Minuta de Lei para aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para as devidas tramitações com votação e publicação da lei.

Destacou ainda, que após cada fase acontecem as audiências públicas e que o trabalho técnico desenvolvido pelos professores da UFG têm um enfoque regional que engloba os 20 municípios pertencentes a RMG que registram atualmente uma população de 2 milhões e 400 mil habitantes, e que devem atingir no ano de 2030 quase 3 milhões de habitantes. “O documento a ser entregue abordará as diretrizes, metas e projetos que pensem o território sob a realidade do ano de 2030”, finalizou Celene.

Mais informações: (62) 3201-5251

Assessoria de Comunicação da Secima