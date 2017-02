Secima defende revitalização dos centros urbanos da Região Metropolitana

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 12:44

Mais de 150 representantes dos setores público e privado participaram de uma reunião promovida pela Secretaria de Meio Ambiente (Secima), no Colégio Lyceu de Goiânia, para discutir e encontrar alternativas para revitalizar os centros urbanos de Goiânia e Região Metropolitana. As áreas centrais das cidades que fazem parte da RMG estão sofrendo os impactos do crescimento urbano. Sem incentivo para uso, as áreas chegam ao abandono, que traz com ele o aumento da criminalidade, desperdício de infraestrutura e desvalorização da região.

O primeiro passo foi dado na quarta-feira, dia 8, com a realização do Café Metropolitano, que reuniu representantes do Iphan, Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenharia, Goiânia Convention Bureau, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), Sinduscon e outras entidades afins.

“Acredito que atingimos nosso objetivo que foi aproximar os diversos segmentos e compartilhar ideias, sugestões e traçar um único projeto em prol do centro de nossa capital, um dos acervos art déco mais representativos do País e de todos centros urbanos”, enfatizou o superintendente de Assuntos Metropolitano da Secima, Marcelo Safadi.

Academia Metropolitana

Safadi ressaltou que existem medidas que devem ser discutidas em conjunto, buscando pensar uma nova cidade, conservando o patrimônio arquitetônico, mas também, a revitalização comercial, incrementando a economia regional, através de um movimento continuado de revitalização da Região Metropolitana de Goiânia. “Vamos criar a Academia Metropolitana, seremos empreendedores sociais, via articulação de movimentos orientados para resultados”, destacou.

Safadi disse que a ideia é motivar o cidadão a voltar para o centro e, para isso, é importante pensar do ponto de vista da economia. “Atrair investimento na área habitacional no centro ou, quem sabe, ampliar o horário do comércio. Do jeito que é hoje as pessoas saem do trabalho às 18 horas, mesmo horário que o comércio na região central está fechando. Isso faz com que o cliente busque os shoppings da cidade. Precisamos colocar esse assunto em discussão e ampliar esse horário de funcionamento”.