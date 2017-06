Secima promove atividades diversas durante o Fica 2017

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 12:26

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Cidades,Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (Secima) realiza mais uma edição do trabalho de educação ambiental por meio do cinema e do audiovisual. Em 2017, as atividades contam com uma diversificada programação voltada para o cinema e as principais questões que afetam o meio ambiente e as comunidades tradicionais em Goiás e no Cerrado, dentro do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2017.

O Espaço Secima, no Quartel do XX, será novamente palco para debates, exibições cinematográficas e uma série de atividades que colocam a sustentabilidade no centro de todas as discussões. O Espaço Secima conta ainda com a apresentação de vídeos dos próprios alunos da rede estadual de ensino que passaram pela oficina de documentário ambiental realizada pela Secima. Haverá também palestras sobre a mulher e a construção de uma sociedade igualitária, um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, além da troca de materiais recicláveis por alimentos, no projeto Sacolão Sustentável, que busca a prática da coleta seletiva associada à melhoria alimentar.

A exposição fotográfica coletiva Olhares do Fica está de volta. A cada ano, a iniciativa tem ganhado mais adeptos. Todas essas ações estarão em plena atividade no Fica 2017. Confira a seguir a série de atividades desenvolvidas pela Secima durante o Fica 2017.

Circuito Nacional Tela Verde

Pelo quinto ano consecutivo, a Secima leva para o Fica os filmes do Circuito Tela Verde, uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que exibirá mais de 28 filmes e animações de caráter ambiental em mais de 540 exibições em todo o País. Produtores e cineastas do Circuito estarão presentes para apresentar seus filmes e debater os temas abordados.

Evento: Circuito Tela Verde

Data: dias 21 e 22 de junho, das 8h30 às 12 horas e das 14h às 18 horas

Local: Quartel do XX

O cinema do aluno

Ao longo de todo o ano, a Secima tem percorrido o estado de Goiás com oficinas de documentário ambiental voltadas para alunos da rede estadual de ensino. Agora chegou a hora de conferir o resultado desse trabalho. Alunos de diversas cidades goianas vão apresentar seus vídeos para um público formado por estudantes das redes municipal e estadual da cidade de Goiás. Este é o segundo ano consecutivo em que a Secima incentiva os alunos a criarem vídeos com a temática ambiental, e o resultado tem sido surpreendente.

Data: dia 23, das 8h00 ao meio-dia e das 14h às 18h

Local: Quartel do XX.

Olhares do Fica

A iniciativa de se criar uma exposição fotográfica coletiva tem ganhado mais adeptos a cada ano. Assim, a Secima retoma o Projeto #olharesdofica em 2017. Para participar, qualquer pessoa pode publicar fotos da cidade de Goiás e dos eventos relacionados ao Fica nas redes sociais (facebook e instagram) e inserir a hashtag #olharesdofica2017. Uma equipe da Secima vai imprimir as melhores fotos e expor as colaborações em espaços de grande circulação de pessoas na cidade. No domingo, os autores das melhores fotos poderão retirá-las em formato impresso, gratuitamente.

Data: dias 21 a 25.

Local: Quartel do XX.

Oficina com foco no documentário ambiental

A cineasta e produtora Débora Torres vai comandar mais uma edição da oficina de documentário ambiental no dia 23 de junho, no Colégio Alcides Jubé. A oficina é voltada exclusivamente para os alunos do colégio e vai abordar desde os primeiros passos para a produção cinematográfica, passando pela estrutura do documentário, definição de tema e abordagem, formatos e custos, até a montagem e finalização.

A formação é voltada àqueles alunos que sempre tiveram vontade de produzir um vídeo, mas que não sabem como fazê-lo e também àqueles que já participaram de alguma produção e gostariam de obter mais informações para desenvolverem sua produção.

Data: dia 23, das 13h30 às 18 horas

Local: Colégio Alcides Jubé

Sacolão Sustentável

O lixo descartado de forma irregular e que termina nos aterros sanitários e lixões tem valor. Para provar isso, a Secima convida a todos para levarem materiais em alumínio, óleo de cozinha usado, latinhas, papelão, ferro, garrafas plásticas, caixas de leite e de sucos, roupas e acessórios usados para que sejam trocados por frutas, verduras, legumes e mudas de árvores do Cerrado. A iniciativa faz parte do Sacolão Sustentável, projeto que busca a prática da coleta seletiva associada à melhoria alimentar.

Data: dia 24, das 8h às 18 horas

Local: Quartel do XX.

Gestão de Recursos Hídricos

O mini-curso de Gestão em Recursos Hídricos tem como objetivo capacitando representantes de comitês de bacias hidrográficas, estudantes universitários e gestores de recursos hídricos sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos, as regulamentações que regem o setor em âmbito estadual e nacional, e os projetos de gestão desenvolvidos em Goiás. O mini-curso também terá duração de dois dias, no turno matutino.

Data: dias 21 e 22, das 8h30 às 12 horas

Local: UEG, Cidade de Goiás – Patrimônio Mundial.

Palestra: Mulheres e igualdade

A socióloga Aava Santiago é a responsável por colocar em debate uma das mais importantes questões sociais dos últimos 50 anos. A Construção da Igualdade de Gênero é uma meta global, instituída pela Organização das Nações Unidas como uma das 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e tem papel estruturante nos campos social, profissional e familiar. O debate é voltado para alunos da cidade e população em geral.

Data: dias 22 e 23, das 8h30 às 12 horas

Local: Quartel do XX

O Espaço Secima estará aberto no pátio interno do Quartel do XX, na Praça do Chafariz, na cidade de Goiás. As atividades começam na quarta-feira, dia 21 às 8h30.