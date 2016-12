Secretaria Cidadã combate a violência contra a mulher

Data de publicação: 24 de dezembro de 2016 - 8:08

Marco legal no combate a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), representa uma grande mudança na forma como o Estado passou a tratar determinadas condutas praticadas contra as mulheres. Em Goiás, a Patrulha Maria da Penha promove, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria Cidadã, preventivamente o atendimento qualificado às ocorrências de violência doméstica e familiar, apoiando o cumprimento das medidas protetivas prevista em lei.

No Estado, o projeto piloto começou o trabalho na Região Noroeste de Goiânia e atualmente atende toda a região goiana. Anápolis foi à primeira cidade do interior goiano a contar com a Patrulha, que oferece um atendimento especializado às ocorrências de violência doméstica contra a mulher.

As equipes que fazem rondas e atendem aos chamados são compostas por três policiais militares, sendo duas mulheres com treinamento específico para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário. A presença das profissionais de segurança do sexo feminino é para que as vítimas se sintam menos constrangidas e mais acolhidas para relatar o ocorrido.

“Essa patrulha é um desdobramento não só de políticas públicas consistentes contra esse mal, mas é também o resultado do amadurecimento da cidadania e de homens e mulheres que trabalham contra toda forma de violência, em especial contra nós mulheres”, diz a titular da Secretaria Cidadã, Lêda Borges.

Registros

Em Goiânia, foram 1.511 acompanhamentos de medidas protetivas, de urgência, 24 ocorrências registradas, 2.636 visitas solidárias. Em Anápolis, foram registradas, 423 visitas solidárias, e 13 flagrantes. Para a tenente Dayse, comandante da Patrulha Maria da Penha em Goiânia, as conquistas alcançadas pela implantação da Patrulha são visíveis.

“Além de reduzir significativamente as ocorrências de violência doméstica contra a mulher em nosso Estado, a Patrulha tem o papel conscientizador junto à comunidade, no intuito de unir esforços para o combate da violência contra a mulher, atuando junto às escolas, faculdades e Centro de Referências de Assistências Sociais”, diz a tenente

Mais informações: (62) 3201.8561 – 3201.8566