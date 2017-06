Secretaria Cidadã realiza série de ações em Valparaíso

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 13:00

O governo de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã, realiza na quinta-feira, dia 22, uma série de eventos no município de Valparaíso que contam a presença da titular da Secretaria Cidadã, Lêda Borges: na 45ª edição do programa Ação Cidadã (9h), na sequência a Capacitação dos coordenadores do programa Jovem Cidadão, do Entorno (10h), o Encontro regional com Entidades Filantrópicas (14h), e a Inauguração da Central de Libras de Valparaíso (17h).

O programa itinerante do Governo de Goiás, Ação Cidadã, estará com tendas montadas, nos dias 22 e 23 de junho, na Praça Céu Azul (em frente ao Supermercado Varejão – Céu Azul), das 08 às 16 horas. O programa visa ampliar o acesso da população aos direitos sociais, por meio de serviços públicos como emissão de documento civil (RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento), Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, assistência jurídica, orientação para programas sociais como Bolsa Família e Renda Cidadã, dentre outros.

Capacitação

A capacitação com os coordenadores da Região do Entorno, do Programa Jovem Cidadão, marcada para as 10h, na Escola Municipal Cora Coralina (Praça Céu Azul), tem como intuito possibilitar a capacitação continuada dos agentes executores do programa, como forma de atualizar e aperfeiçoar a execução das ações implementadas. A ação visa o melhor atendimento aos jovens, oriundos de baixa renda, para a inserção no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que estimula a continuidade dos estudos formais.

Encontro regional

A solenidade de renovação de convênios com as entidades filantrópicas de Goiás que recebem benefícios dos programas Pão e Leite e Água e Energia, está marcada para 14h, na Secretaria Municipal de Educação (Antiga Igreja Batista – rua 15, Quadra 13, Bairro Valparaíso I, etapa A ).

No encontro, será realizada assinatura dos Termos de Cooperação Técnica com entidades dos municípios goianos: Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Corumbá, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Pirenópolis , Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

Central de Libras

Os governos de Goiás e Federal, em parceria com a prefeitura de Valparaíso, inauguram às 17 horas, a segunda Central de Interpretação de Libras (CIL) no Estado. A Central está localizada na quadra 24, lote 48, Etapa, Valparaíso I – Sede da Secretaria Municipal de Cultura.

A primeira Central de Interpretação de Libras (CIL) no Estado de Goiás, foi inaugurada no ano passado, e se localiza em Trindade. A Central em Valparaíso contará com estrutura adequada e equipe formada por dois intérpretes de libras, dois auxiliares administrativos (habilitados em Libras) e um motorista. O equipamento tem como objetivo facilitar a comunicação e o acesso de pessoas com deficiência auditiva em atendimentos públicos, além do atendimento virtual, como interpretação em atendimentos online para prestação de serviços públicos, interpretação simultânea em audiências judiciais por videoconferência, apoio na apresentação de denúncias no Disque 100, entre outros.

“Essa intermediação de comunicação é importante para que os limites existentes no ambiente que limitam a pessoa com deficiência sejam superados e a Central de Libras vem para facilitar a inclusão dessas pessoas com deficiências auditivas”, diz Lêda Borges.

Comunicação Setorial da Secretaria Cidadã