Governo instrui prefeitos sobre convênios com Estado

Data de publicação: 25 de janeiro de 2017 - 17:17

A equipe da Gerência de Convênios da Secretaria de Governo se reuniu, nesta quarta-feira, dia 25, com prefeitos e técnicos de Americano do Brasil, Alto Horizonte, Córrego do Ouro, Diorama, Gameleira, Ivolândia, Jussara, Morro Agudo, Mossâmedes, Mutunópolis, Piranhas, Rubiataba e Varjão. A reunião, de caráter técnico, foi para repassar aos prefeitos as normativas e procedimentos para se obter recursos, por meio de convênios firmados entre a Secretaria de Governo (Segov) e os municípios.

Para o prefeito de Jussara, Wilson Santos, a iniciativa da Segov deve ser bem aproveitada pelos gestores municipais. “Nesta época difícil em que estamos vivendo é necessário buscar recursos onde eles estiverem disponíveis. Deste modo, esta ação da Segov – por meio do secretário Tayrone di Martino e do governador Marconi Perillo – é extremamente favorável a nós e à população dos municípios do Estado”, afirma.

Normativas

“Queremos passar aos prefeitos a forma de se conseguir os recursos, junto ao governo estadual, mostrando as normativas e os trâmites necessários à efetivação dos convênios”, explicou o gerente de Convênios da Segov, Jean Marck Barbosa. “Um convênio é o ajuste celebrado sem objetivo de lucro, em regime de mútua cooperação, entre órgãos ou entidades da administração pública ou entre estes e pessoas físicas ou entidades privadas, visando à realização de objetivos de interesse comum dos partícipes em que, havendo repasse de recursos, estes permanecerão com a natureza de dinheiro público, independente da denominação utilizada, gerando a obrigação de prestar contas ao concedente e aos órgãos de controle interno e externo”, detalhou o gerente.