Secretário Mesquita assina homologação e destaca agilidade em concurso da PM

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 17:50

O secretário de Gestão e Planejamento de Goiás, Joaquim Mesquita, assinou nesta quarta-feira, dia 30, a homologação do resultado final do concurso público para Cadetes e Soldados de 3ª Classe, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). A homologação deve ser publicada nesta quinta-feira, dia 31, no Diário Oficial do Estado de Goiás, quando passa a ter validade de seis meses, prorrogáveis por mais seis.

Com a convocação dos novos militares marcada para a próxima terça-feira (05), Joaquim Mesquita ressalta a agilidade do concurso. Entre a publicação do Edital, no dia 6 de setembro de 2016, a realização das provas objetivas e discursivas (29/1/17), os testes de avaliação física (16 a 19/03/17), médica, psicológica e de vida pregressa (22/5 a 21/6/17) até a homologação (30/8/17) a tramitação levou menos de um ano.

Cadastro de reserva

A Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), foi responsável pela elaboração do Edital 5/2016, que regeu o certame, e trouxe uma novidade: o concurso eliminou a existência do cadastro reserva. A medida reduziu questionamentos e a judicialização que muitas vezes emperravam ou postergavam a conclusão do mesmo.

Ao contrário dos demais certames anteriores, neste ocorreram menos ações judiciais, demonstrando que os candidatos aceitaram bem as regras estabelecidas no edital e a forma de execução da Funrio, instituição contratada para essa finalidade.

Certame

Para as 2.178 vagas de Soldado masculino, concorreram 26.959 e para as 242 vagas de Soldado Feminino concorreram 7.875. Para as 72 vagas de Cadete Masculino, concorreram 4.951 candidatos e para as 8 vagas de Cadete Feminino, 2.040 candidatas. No total geral mais de 41.825 candidatos participaram do certame.

Após a apresentação, agendada para o próximo dia 5, caberá à Polícia Militar o cronograma para início do curso de formação.

Comunicação Segplan