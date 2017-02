Secretário Tayrone Di Martino representa o Governo de Goiás no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia

Data de publicação: 4 de fevereiro de 2017 - 16:26

Representando o Governo de Goiás, o secretário de Governo, Tayrone Di Martino, esteve no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, realizado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, São Paulo, neste sábado, dia 4.

O governador Marconi Perillo afirmou, nas redes sociais, que Tayrone levou ao ex-presidente Lula as condolências dele, Marconi, e de Valéria.