Seduce: congestionamento para inscrição em processo seletivo será solucionado

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 12:08

Diante da procura de interessados no processo seletivo simplificado da Seduce, a Secretaria de Gestão e Planejamento informa que houve congestionamento no sistema para a inscrição. Foi registrado o acesso de até 13 mil candidatos ao mesmo tempo. A Segplan, por meio da Superintendência Central de Tecnologia da Informação, informa que está buscando solucionar o problema. As inscrições seguem até 23 de fevereiro.

Processo seletivo

As provas serão realizadas pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Escola de Governo Henrique Santillo. Veja aqui o edital. As 5.910 vagas são para contratação temporária de pessoal distribuídas nas funções de auxiliar de secretaria, motorista, merendeira, higienizador, auxiliar de serviços gerais e vigia e serão preenchidas de acordo com o quantitativo de cada município/localidade do Estado, conforme previsto no anexo 1 do edital.



A remuneração será de R$ 937, referente ao salário mínimo atual, para todas as funções. A vigência do contrato, em caráter administrativo com a Seduce, será de um ano, mas prorrogável por igual período pela Segplan, caso seja solicitada pela Seduce. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para todas as funções e poderá ocorrer em três turnos, de acordo com as especificidades e as necessidades das escolas da rede pública estadual, na qual o candidato for lotado.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 10 para todos os cargos/funções. O candidato deve se inscrever para apenas uma vaga. Após a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto, pagável na rede bancária credenciada (Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob e Sicredi).

O boleto estará disponível na Área do Candidato, e deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do formulário de inscrição, e pago até o dia 24 de fevereiro. As inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. A seleção dos candidatos será realizada em duas fases: análise curricular e comprovação da documentação.