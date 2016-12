Salas culturais têm horário especial

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 10:10

As unidades culturais em Goiânia vinculadas à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) terão horário especial de funcionamento durante os feriados de fim de ano. Além da pausa para as tradicionais festividades, alguns espaços como teatros, terão recesso no mês de janeiro. Confira:

Centro Cultural Octo Marques e Vila Cultural Cora Coralina: estarão de recesso do dia 23 de dezembro a 1º de janeiro de 2017, retornando às atividades administrativas no dia 2 de janeiro, segunda-feira.

Teatro Goiânia e Centro Cultural Martim Cererê: encerram as atividades no dia 23 de dezembro, abrindo o período de recesso durante o mês de janeiro. Os teatros estarão abertos para espetáculos a partir de fevereiro de 2017.

Cine Cultura: programação suspensa nos dias 23, 24 e 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2017. De 22 a 29, o espaço mantém em cartaz os filmes Creepy, produção do Japão, dirigida por Kiyoshi Kurosawa, com sessões às 20h30; e Precisamos Falar do Assédio, da diretora Paula Sacchetta, no horário das 18h30. O Cine Cultura funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, e os ingressos custam R$ 8. Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Mais informações: (62) 3201-4670.

Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON): o Palácio da Música terá atividade no dia 23 de dezembro às 20 horas, recebendo o show Luau da Tribo, com Planta & Raiz e Maskavo. Informações aqui.

Outras atrações

Para os adeptos de passeios de skate, patins e outras atividades de lazer, a Esplanada Cultural Juscelino Kubitschek estará aberta ao público todos os dias, inclusive nos feriados de fim de ano. Já a área administrativa do Centro Cultural suspende o atendimento nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e dia 1º de janeiro de 2017, retornando o funcionamento normal na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017. A entrada pela Avenida Jamel Cecílio (saída para GO-020) permanece aberta 24 horas, mas o estacionamento (acesso local pela parte de trás do centro cultural) funciona das 8 às 20 horas.

Museu da Imagem e do Som (MIS): fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2017. O atendimento normal retorna na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017.

Museu Pedro Ludovico Teixeira: fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2017. O atendimento normal retorna na segunda, dia 2 de janeiro de 2017. O Museu funciona de terça a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 15 horas. A entrada é gratuita. Mais informações: (62) 3201-4678.

Museu Zoroastro Artiaga: fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2017, retornando no dia 2 de janeiro. O Museu abriga a exposição Povo Karajá, Arte, Memória e Sustentabilidade. A mostra reúne peças do acervo do museu contendo arte indígena, exemplares da fauna e flora do Cerrado, geologia, arqueologia, cultura popular e folclore. O funcionamento da unidade é de terça a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 15 horas, com entrada gratuita. Mais informações: (62) 3201-4676 e 3201-4675.

Museu de Arte Contemporânea (MAC): fecha nos dias 23, 24, 25 e 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2017, retornandono dia 2 de janeiro, segunda-feira.

Bibliotecas Braile e Pio Vargas: fecham nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, retomando as atividades na segunda-feira, dia 2, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Mais informações: (62) 3201-4653 e 3201-4618.

Gibiteca Jorge Braga: fecha nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando no dia 2 de janeiro. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter: suspende as atividades nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando no dia 2 de janeiro, recebendo inscrições para os testes de aptidão para o ano letivo nas áreas de Música, Teatro e Dança.

Mais informações: (62) 3201-3004