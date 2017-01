Seduce e TCE discutem parceria artística e cultural

Data de publicação: 24 de janeiro de 2017 - 19:00

Para discutir parceria, a secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), Raquel Teixeira participou nesta terça-feira, dia 24, de um café da manhã com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Kennedy Trindade. A proposta é para a ocupação artística e cultural dos espaços físicos da nova sede do Tribunal, no Setor Jaó, em Goiânia.

Além de um teatro com capacidade para 465 pessoas, a nova sede do TCE tem outros espaços que podem ser disponibilizados para exposições artísticas, lançamentos literários e apresentações musicais, de teatro e de dança. A ideia, segundo Kennedy Trindade, é dar uma destinação cultural aos vários espaços, atrair público e criar uma nova imagem para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por meio da promoção das artes.

Mostra de cinema

Raquel Teixeira ficou entusiasmada com a proposta e sugeriu, de imediato, que o teatro seja palco de um festival ou mostra de cinema educativo, direcionado aos professores. “São filmes motivacionais que podem contribuir com a formação do educador. Nossa intenção era realizar esse evento no Cine Cultura, mas esse espaço aqui é muito maior e isso facilita o transporte e a ampliação da abrangência desse projeto”, destacou.

A secretária também acredita que é possível promover eventos específicos direcionados às escolas e aos alunos da rede pública estadual. Entre as propostas apresentadas estavam a exibição das produções premiadas no Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), recitais de música erudita, shows de música popular e mostra de artes plásticas.

Viabilidade

Ao final do encontro, ficou acertado que os departamentos jurídicos do TCE e da Seduce estudarão formas de tornar a proposta viável do ponto de vista financeiro. A secretária foi acompanhada por Nasr Chaul, superintendente executivo de Cultura da Seduce; Lisandro Nogueira, chefe de Gabinete de Gestão do Centro Cultural Oscar Niemeyer; e Sacha Witkowski, chefe do Núcleo de Fomento à Arte e Cultura do Estado de Goiás (Fundo de Cultura).

O encontro também contou com as presenças de Jaqueline Nascimento, diretora do Instituto Leopoldo de Bulhões; Adriana Moraes, chefe do Controle Interno; Sebastião T. J., conselheiro do TCE; Cássio Resende de Assis Brito, gerente de Administração do TCE; e Francisco Taveira Neto, presidente do Ipasgo.

