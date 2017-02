Reforma vai renovar Centro Cultural Octo Marques

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 10:10

O Centro Cultural Octo Marques vai passar por reforma. A Secretaria da Educação, Cultura e Esporte está fazendo orçamentos estimativos para promover licitação para a reforma do espaço. A previsão é de que as obras sejam concluídas ainda no primeiro semestre desse ano.

O Centro Cultural Octo Marques abriga as Galerias de Arte Frei Confaloni e Sebastião dos Reis. Está localizado no Edifício Parthenon Center, na Rua 4, nº 215, no Centro de Goiânia. O espaço homenageia o artista plástico goiano Octo Marques, pintor primitivista e escritor, autodidata, nascido na cidade de Goiás em 1915 e que faleceu em Goiânia no dia 22 de abril de 1988.

Fortalecimento da produção goiana

Segundo a Secretaria, as artes visuais em Goiás também vão ganhar outros importantes espaços com o Circuito Cultural da Praça Cívica, projeto do Governo do Estado que revitalizará todo o Centro de Goiânia.

Em 2017, a Lei Goyazes e o Fundo de Arte e Cultura, mecanismos de fomento mantidos pelo Estado, vão distribuir cerca de R$ 40 milhões para projetos da sociedade, fortalecendo a produção goiana e valorizando o setor cultural.

Reunião

Nesta segunda-feira, dia 13, um grupo de artistas e produtores culturais das Artes Visuais se reuniu com a secretária Raquel Teixeira; o superintendente executivo de Cultura, Nasr Chaul; superintendente de Ação Cultural, José Eduardo Morais; e a gerente de Salas e Espetáculos da Seduce, Dirce Vieira. A principal pauta dos artistas foi a manutenção do Centro Cultural Octo Marques, com as galerias Frei Nazareno Confaloni e Sebastião dos Reis e a Escola de Artes Visuais. A secretária esclareceu que a extinção das galerias ou de qualquer outro espaço cultural nunca esteve em pauta.