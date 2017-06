Seduce realiza Festival de Humanidades da APA Pouso Alto

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 12:41

De 22 a 25 de junho, o Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte Educação e Tecnologias Sustentáveis/Ipeartes, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte/Seduce, realizará, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, o Festival/Seminário de Humanidades da Área de Proteção Ambiental/APA Pouso Alto. Na programação do evento serão apresentadas as produções resultantes dos projetos desenvolvidos por cerca de 500 estudantes e professores do Ensino Médio das escolas estaduais participantes da Olimpíada de Humanidades.

O evento será fechado para professores e educadores participantes das Olimpíadas de Humanidades. Somente a abertura do Festival será aberta à comunidade e se realizará na sede provisória do Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte Educação e Tecnologias Sustentáveis, a partir das 17h. Na ocasião haverá a apresentação do musical “Amor e Caos”, do grupo Os Menestréis, que faz parte do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/Seduce.

A Olimpíada

A Olimpíada de Humanidades é uma iniciativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte/Seduce, realizada por meio do Ipeartes, com o intuito de promover novas formas de aprendizagens e geração de conhecimento nos seis municípios da APA Pouso Alto. Mediante o incentivo ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares no campo das Ciências Humanas e Artes, o concurso visa fortalecer o trabalho das escolas, empoderando as culturas locais e estimulando seu protagonismo na busca por soluções para os problemas socioambientais que atualmente enfrentam em seus territórios.

A iniciativa traduz o empenho do governo de Goiás em garantir a qualidade da educação no estado e reafirmar seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS/ONU). Sua realização está articulada com iniciativa de âmbito internacional, o Concurso de Humanidades da Unesco, que é vinculado à Conferência Mundial das Humanidades, que ocorrerá entre os dias 6 e 12 de agosto de 2017, na cidade de Liège, na Bélgica.

Ao longo da realização do projeto da Olimpíada de Humanidades, que se estendeu de fevereiro à junho do presente ano, foram realizadas uma série de ações formativas junto às escolas participantes. Como prêmio pelo desempenho e participação no projeto, a Seduce custeará a ida de cinco participantes, três professores e dois estudantes, para apresentarem os resultados da referida experiência na Conferência da Bélgica. O tema do concurso é “Desafios e responsabilidades para um planeta em transição”, o mesmo do referido congresso internacional.

Além disso, os estudantes participantes do concurso em questão também serão contemplados com uma visita ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Na ocasião será desenvolvida ação educativa com cada uma das escolas envolvidas. As visitações ocorrerão entre os dias 20, 21, 27, 28 e 29 do presente mês.

Mais informações sobre os projetos e demais atividades relacionadas à Olimpíada de Humanidades podem ser encontradas na página oficial do evento: www.humanidadespousoalto.wixsite.com/olimpiada2017

O Festival

O Festival de Humanidades integra o conjunto de ações previstas no âmbito da realização da Olimpíada de Humanidades. Trata-se de momento voltado à socialização dos projetos desenvolvidos pelas escolas ao longo do semestre. A expectativa é que o evento conte com a presença de aproximadamente 100 pessoas, entre as quais estarão os representantes,docentes e discentes, das sete unidades escolares participantes da Olimpíada de Humanidades, dentre outros convidados.

A programação do evento incluirá a realização de seminários para a socialização dos oito projetos desenvolvidos ao longo do semestre pelas unidades escolares e também rodas de conversa com pesquisadores universitários especialistas nas áreas de Ciências Humanas e Artes. Na ocasião, também serão ofertados dois minicursos para o público presente, sendo um deles voltado para a elaboração de projetos intertransdisciplinares e o outro para o ramo da economia criativa, com mediação do SEBRAE/GO.

As escolas participantes

Ao todo sete escolas estaduais de Ensino Médio, de seis municípios integrantes da APA Pouso Alto, estão envolvidas na realização da Olimpíada de Humanidades. São elas: o Colégio Estadual Moisés Nunes Bandeira e o Educandário Humberto de Campos, conveniada da Rede Estadual de Educação de Goiás, ambas pertencentes ao município de Alto Paraíso de Goiás; o Colégio Estadual Elias Jorge Cheim, de Cavalcante; o Colégio Estadual Joaquim Tomaz F. Da Silva, de Colinas do Sul; o Colégio Estadual Mal. Humberto de A. Castelo Branco, de Nova Roma; o Colégio Estadual Frederico Bernardes Rabelo, de São João D’Aliança e o Colégio Estadual Joaquim de Souza Fagundes, de Teresina de Goiás.

Aceitando o convite de participar da Olimpíada de Humanidades, cada escola lança-se ao desafio de encontrar soluções para os problemas enfrentados em suas localidades. Mediante a elaboração e execução de projetos destinados a tais fins, elas cumprem um papel ativo na defesa de suas comunidades, tecendo redes de solidariedade para a proteção de um território em comum, a APA Pouso Alto.

APA Pouso Alto

A APA de Pouso Alto, criada pelo governo do Estado de Goiás por meio do Decreto 5.419 de 07 de maio de 2001, localiza-se na microrregião da Chapada dos Veadeiros, região nordeste do Estado de Goiás, ocupando aproximadamente 2,36% da área estadual. Pertence ao Bioma Cerrado e abrange os seguintes municípios: Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova Roma, São João D’Aliança e Teresina de Goiás. Foi criada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável e preservar a flora, a fauna, os mananciais, a geologia e o paisagismo da região do Pouso Alto, localizada na Chapada dos Veadeiros.

Integra várias áreas de proteção ambiental: o Corredor Ecológico Paranã-Pirineus, corredor de biodiversidade formado por um mosaico de unidades de conservação deuso pouco intensivo e a Reserva da Biosfera do Cerrado, porção representativa do ecossistema do Cerrado. Tratam-se ambas de áreas que objetivam o investimento no aprofundamento de pesquisas científicas para ampliar o conhecimento a respeito dos processos de degradação ambiental e melhor combater as suas causas. Abriga também o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, recentemente ampliado de 65 mil para 240 mil hectares (quase de quatro vezes o tamanho anterior).

Comunicação Seduce