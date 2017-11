Seduce reúne mais de 1.500 alunos em aulão às vésperas do Enem

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 11:08

Mais de 1.500 alunos da 3ª série do Ensino Médio de 13 escolas da rede estadual de educação se juntaram para participar do penúltimo dia de aulão da Caravana do Aprender + Enem Express, na manhã da terça-feira, dia 31, na quadra do Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco dos Reis.

Os estudantes, que escutaram atentos às revisões de conteúdo e as dicas, receberam no final da aula vibrações positivas da secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira. “Eu tenho certeza que vocês serão profissionais de sucesso por mérito próprio. Deem a vocês a alegria da vitória. Quando estiverem cansados mentalizem essas três coisas: eu sou forte, sou feliz e sou capaz. Minha mãe me dizia para repetir isso todos os dias, e eu me sentia mais estimulada”, ressaltou.

Os estudantes se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. Eles receberam aulas de Português, Matemática e de Física, além de motivação e dicas para realizar o exame e preencher corretamente o cartão resposta.

O mesmo aulão voltará à mesma escola na noite dessa terça-feira para atender os alunos do turno noturno. Estão previstas a participação de 1.600 estudantes concluintes do Ensino Médio. A aula será realizada das 19h às 22h.

Caravana

Esse foi o penúltimo dia de aulões da Caravana Aprender + Enem Express, que fecha o roteiro de Goiás nesta quarta-feira, 1º/11. Desde sua implantação, em maio deste ano, a Caravana já percorreu 52 mil quilômetros, levando visitas pedagógicas e aulões para 203.900 alunos de 917 escolas em todos os municípios goianos. Diante do sucesso do programa, em 2018 ele será ampliado e fortalecido.

“A caravana foi uma inovação que Goiás criou para chegar a todos os municípios do Estado. Percorremos Goiás oferecendo aos alunos a oportunidade de aulões. Essa é a parte do esforço que a secretaria e os professores fazem. Agora é a hora do esforço pessoal. Essa é a beleza e a riqueza da educação. Um bem que ninguém te tira”, finalizou, Raquel Teixeira.

Assessoria de Comunicação da Seduce