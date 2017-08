Sefaz inaugura laboratório de informática em escola de Jataí

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 19:00

Nesta sexta-feira, dia 24, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) participa da abertura do Laboratório de Informática do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Unidade Nestório Ribeiro, vencedor do Prêmio Nacional de Educação Fiscal no ano passado. A Sefaz cedeu 30 computadores usados para o laboratório que vai atender mais de 1.200 alunos. O chefe do núcleo de Educação Fiscal e Tributária de Goiás, José Humberto Corrêa, participa da inauguração, às 16 horas, em Jataí.

De acordo a diretora da escola, major Selma Rodrigues Silva, os alunos terão aulas no laboratório uma vez por semana. “Além das aulas de informática, os professores também terão a possibilidade de utilizar as máquinas como recurso pedagógico, como incentivar os alunos fazer pesquisa e outros casos. São 30 turmas, 15 em cada período e cada turma tem 30 alunos”, explica.

A escola venceu, em 2016, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal com o projeto Tributos: O que nós temos a ver com isso. O trabalho de sensibilização desenvolvido pela comunidade escolar fez com que em menos de um mês o número de inscritos de Jataí no Nota Fiscal Goiana aumentassem cerca de 100%, além de maior adesão por parte das empresas locais.

Comunicação Setorial- Sefaz