Sefaz organiza Gerência de IPVA no Complexo Fazendário

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 19:00

A partir de segunda-feira, dia 28, a Gerência de IPVA, recém—instalada na Secretaria da Fazenda, passa a funcionar em cinco salas no térreo do Bloco A, do Complexo Fazendário, em Goiânia, para agrupar seus servidores. Foi mantida sala para atender contribuintes, mas a intenção da gerência é fortalecer o atendimento nas Delegacias Regionais de Fiscalização e unidades Vapt Vupt para evitar deslocamentos desnecessários à Sefaz.

O gerente Nivaldo Borges Damasceno diz que, com a nova estrutura, estará apto a atuar no controle e fiscalização do imposto assim como no combate às fraudes. Ele prepara treinamento para a equipe que atende o contribuinte pelo telefone 0300.210.1994, em setembro, para tirar dúvidas sobre o pagamento e isenções do IPVA em Goiás. Existem descontos e isenções para várias categorias e doenças, segundo leis aprovadas pela Assembleia Legislativa. O supervisor da seção é o gestor Cecil Tarcísio Bulhões Júnior.

Permanece em vigor o calendário para pagamento do IPVA de 2017. Em setembro o imposto deve ser quitado pelos proprietários de veículos com placas de finais 7, 8 e 9 sempre na mesma data, dia 11. Neste dia termina a data limite para o pagamento da placa 7, segunda parcela do final 8 e primeira parcela do final 9. O último pagamento neste ano será feito em 30 de novembro.

Comunicação Setorial – Sefaz