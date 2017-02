Sefaz vai monitorar plantio da safrinha de milho e feijão

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 9:09

Ação conjunta da Secretaria da Fazenda (Sefaz), envolvendo equipes das delegacias regionais de fiscalização (DRFs) e Agrodefesa, visitará produtores rurais para identificação das áreas de cultivos da safrinha, com foco no monitoramento de milho e feijão. Cerca de 500 propriedades serão visitadas pelos técnicos e fiscais dos órgãos envolvidos na operação, no período do plantio até a colheita.

O coordenador do Agronegócio da Gerência de Arrecadação e Fiscalização (Geaf) da Sefaz, Geraldo Saad, observa que o controle da produção nesse período, é necessário para evitar a evasão de ICMS da comercialização dos grãos.

A primeira etapa da operação será realizada na segunda quinzena deste mês. Já a segunda fase está programada para acontecer próxima à colheita, que ocorre entre os meses de abril e maio.

*Comunicação Setorial da Sefaz