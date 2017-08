Sefaz vai reformar delegacias fiscais no interior

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 19:00

A Secretaria da Fazenda vai realizar licitações neste mês de setembro para reformar as Delegacias Regionais de Fiscalização de Morrinhos e Luziânia, e em outubro, para reformar a Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis. A informação é do superintendente de Controle e Fiscalização, Paulo Aguiar. Existe ainda proposta para a construção de nova sede para a Delegacia Fiscal de Formosa.

As reformas incluem mudanças físicas, troca de pisos, pinturas e adequações de cabeamento de informática. As delegacias funcionam em prédios próprios e as obras serão quitadas com recursos do Programa de Modernização de Administração Fazendária de Goiás (Profisco), que é resultado de convênio da Sefaz com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A licitação para reformar a sede em Luziânia será realizada no dia 19 de setembro, a de Morrinhos será no dia 27 de setembro, e a de Anápolis no dia 2 de outubro. Já a construção em Formosa será erguida ao lado do prédio antigo, que funciona em situação precária.

“Temos de arrumar as delegacias para atender melhor o contribuinte e dar condições de trabalho satisfatórias aos servidores”, explica Paulo Aguiar.

Comunicação Setorial – Sefaz