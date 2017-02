Sai resultado preliminar do concurso para agente prisional

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 10:40

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), em cumprimento à decisão judicial em ação popular, divulga, por meio da Superintendência da Escola de Governo, o resultado preliminar do concurso público de agente de segurança prisional, vinculado ao Edital N.º 001/2014 – de 28 de novembro de 2014. O resultado pode ser acessado pelo Portal do Servidor.

Os candidatos que cumpriram todas as etapas do concurso constam do resultado e deverão atentar-se para o seguinte item do Edital divulgado:

1 – constam desse resultado o quantitativo de candidatos que comporão o cadastro de reserva ampliado por força da queda da cláusula de barreira a que se refere o item 16.6 do Edital. Estão nessa condição todos os candidatos que estiverem além das posições definidas no Quadro relativo ao item 16.6. Esses candidatos foram admitidos neste resultado em respeito à liminar ainda vigente na Ação Civil Pública nº 391327-46.2015.8.9.0051.

Ou seja, constam no resultado divulgado todos os candidatos, os classificados, os que formarão o cadastro de reserva e os que por força da queda da cláusula de barreira do item 16.6 do Edital, também foram incluídos.

Os candidatos poderão entrar com recurso a partir das 9 horas desta sexta-feira, dia 3, até as 18 horas do dia 4, sábado. Para isso, deverão acessar a área do candidato especificamente desse concurso no site da Fundação Universa.

*Superintendência da Escola de Governo - Segplan