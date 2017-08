Segplan vai mapear processos com foco na eficiência

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 12:20

A partir de setembro, será iniciado o trabalho de mapeamento dos processos da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan). Ou seja, os processos serão reconhecidos, permitindo mais transparência, agilidade, eficiência da administração e melhores serviços prestados aos públicos interno e externo.

Na manhã desta quinta-feira, dia 24, o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, assinou o Termo de Abertura do Projeto de Gestão por Processos e nomeou 39 servidores, que já receberam treinamentos pela Escola de Governo Henrique Santillo, que trabalharão em equipe no mapeamento dos processos.

Os 39 servidores, de todos os departamentos da Segplan, foram capacitados em gerenciamento de processos e em mapeamento de processos pela equipe da Gerência de Escritório de Processos da Superintendência de Modernização Institucional da Segplan. O projeto de Gestão por Processos tem o apoio das superintendências de Gestão, Planejamento e Finanças, da Superintendência Central de Planejamento e da Escola de Governo.

O secretário Joaquim Mesquita solicitou aos superintendentes, gerentes e servidores responsáveis pelo mapeamento dos processos de negócios da Segplan que haja mais interação engajamento das equipes para garantir o sucessos do projeto. Ele citou que 70% do fracasso nos processos de mapeamento de projetos se deve à falta de engajamento das equipes. Ele lembrou que as ações de Governo sempre são intersetoriais. “Portanto, é preciso um trabalho integrado de toda a equipe para garantir o sucesso dos projetos”, afirmou o Secretário.

Mais informações: (62) 3201-5715

Assessoria de Comunicação da Segplan