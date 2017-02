Segurança e OAB discutem parcerias

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 8:40

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, coronel Edson Costa, recebeu nesta terça-feira, dia 14, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB/GO). Eles foram protocolar demandas relacionadas à segurança pública do Estado e ao sistema prisional goiano.

A reunião foi realizada após deliberação do governador Marconi Perilo, em encontro realizado na segunda-feira, dia 13. “Estamos abertos ao diálogo. O objetivo do Governo de Goiás, por meio da SSPAP, no que diz respeito ao assunto desta audiência é garantir cada vez mais segurança aos goianos e fortalecer o sistema penitenciário do Estado”, afirmou o secretário Edson Costa.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO, Roberto Serra destacou que a parceria entre entidades é fundamental em qualquer área, principalmente quando se trata de segurança. “Nosso objetivo é colaborar”, declarou.

Também estiveram presentes o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, David Soares da Costa Júnior; e o secretário da Comissão de Direito Criminal, Thiago Siffermann.

*Comunicação Setorial da SSPAP

Mais informações: (62) 3201-1004 e 3201-1055