Seminário capacita gestores para inclusão de deficientes no mercado

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 11:17

A Secretaria Cidadã, por meio da Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza o Seminário de Capacitação Identificando aptidões de pessoas com deficiência, visando sua inclusão no mercado de trabalho. O evento acontece nesta segunda-feira, dia 20, das 8 às 18 horas, no Augustu’s Hotel, que fica na Rua 4, nº 65, no Centro de Goiânia.

O seminário tem como público os gestores e técnicos de Organizações não Governamentais que atuam na área de Atenção à Pessoa com Deficiência e secretarias de Assistência em Goiás. Para participar o interessado deve encaminhar um e-mail para: gerencia.pessoacomdeficiencia@gmail.com, indicando no assunto: Seminário de Capacitação. A Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência envia um e-mail confirmando a inscrição.

O evento conta com palestrantes renomados na área e tem como objetivo sensibilizar e habilitar os participantes para a identificação, junto aos seus associados, aptidões profissionais para sua inserção em cursos profissionalizantes, bem como sua inclusão no mercado de trabalho. A programação contempla palestras com os temas: Pessoa com Deficiência: Breve Panorama Histórico Social; A Importância da Capacitação para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de Trabalho e O benefício de Prestação Continuada – BPC e Trabalho.

Saiba mais

A Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência integra a Secretaria de Estado da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Diretos Humanos e Trabalho de Goiás, a Secretaria Cidadã. Atua na articulação e coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência.

Mais informações: (62) 3201-8561

*Comunicação Setorial da Secretaria Cidadã