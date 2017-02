Senar e Emater discutem parceria para apoiar produtor rural

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 11:03

Dirigentes da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) deram início às discussões para integrar os programas e projetos das duas instituições para otimizar os resultados no campo. Em março, uma reunião com as equipes técnicas das duas instituições acontecerá para que a parceria seja consolidada. Para isso, deve feito o mapeamento das atividades de cada órgão, o alinhamento dos discurso dos parceiros e a elaboração de projetos para a agropecuária que tenham a governança dos municípios e adesão entre os produtores. Outras instituições parceiras do setor agropecuário devem participar da discussão.

Desde 2016, além de atuar nas áreas de formação profissional rural e promoção social, o Senar Goiás passou a desenvolver ações de assistência técnica e gerencial, explicou Antônio Carlos de Lima Neto, superintendente do Senar Goiás. Para ele, essa medida abre caminhos para alcançar o objetivo comum à Emater e ao Senar Goiás de levar mais desenvolvimento às propriedades rurais do Estado. “A Emater tem expertise nessa área e temos que aproveitar as competências de cada instituição. Temos um universo de produtores que precisam de apoio e, com essas parcerias, podemos avançar”, avaliou o superintendente do Senar Goiás.

Projeto único

O presidente da Emater, Pedro Arraes, apresentou a Rede de Inovação Rural como uma metodologia que pode envolver todas as instituições relacionadas ao setor agropecuário em Goiás. “A Emater não tem intenção no monopólio das ações. Temos de tudo para, juntos, construir um projeto que realmente seja capaz de gerar renda e melhorar a vida de quem vive no campo”, defendeu o presidente.

O diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emater, Antelmo Teixeira Alves, o assessor especial da presidência, Joaquim de Carvalho Gomide, e o gerente de Assistência Técnica e Extensão Rural da Agência, Luiz César Gandolfi, também participaram da primeira reunião, que aconteceu na quarta-feira, dia 15.

Rede de Inovação Rural

A Rede de Inovação Rural é uma estratégia metodológica que busca promover a emancipação produtiva das famílias rurais por meio do acesso assistência técnica qualificada e contínua, viabilizada por meio de parcerias público-privadas.Em 2016, foram implantadas 36 unidades-piloto da nova metodologia, tendo como atividades principais pecuária de leite, fruticultura e hortaliças.

