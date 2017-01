Serra e Olímpico sediarão Campeonato Goiano

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 11:11

Começa neste sábado, dia 28, o Campeonato Goiano de Futebol. A abertura será no Estádio Serra Dourada, às 16h30, com o clássico Atlético x Vila Nova. A Agetop informa aos torcedores que será mantido o valor do estacionamento, R$ 5 para carro e R$ 2,50 para motos.

Nesta nova edição do campeonato, serão duas praças esportivas para a realização das partidas. Além do Serra Dourada, o Estádio Olímpico passa a ser a grande novidade do cenário esportivo. Depois de 12 anos, o Estádio, modernizado, volta a sediar também partidas do regional.

Estádio Olímpico

O Estádio Olímpico integra o complexo de quatro módulos do Centro de Excelência do Esporte, inaugurado no ano passado. A área construída é de 33.682,02 metros quadrados. A estrutura possui capacidade para 13.400 cadeiras na arquibancada, estacionamento para 378 vagas, sanitários, quatro salas de aquecimento, quatro vestiários, dois depósitos de materiais esportivos, sala para exame antidoping e exame médico, enfermaria, área de segurança, vestiário para gandulas e para administração.

Além disso, há uma cobertura em telha zipada de mais de 8 mil metros quadrados, escada e rampa de acesso na entrada principal, campo de futebol gramado, abrigo removível para banco de reservas, pista de atletismo com oito raias e comprimento de 400 metros, 12 cabines de transmissão para impressa, salão vip para autoridades e sala de imprensa com 276 cadeiras, quatro torres cada uma com estrutura com 32 quilos de aço e cerca de 40 metros de altura – duas delas possuem 77 refletores e as outras duas, 74 refletores –, placar eletrônico de LED, 40 caixas de som, grupos geradores, circuito fechado de TV, controle de acesso.