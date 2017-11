Servidores estaduais farão exames médicos periódicos

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 14:19

Com o intuito de valorizar, ainda mais, os servidos públicos estaduais o Governo de Goiás, através da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), realizará uma campanha para orientar todos os servidores a fazerem os Exames Médicos Periódicos (EMP). De acordo com a superintendente da Central de Administração de Pessoal, da Segplan, Liliam Milhomens, esta é uma ação preventiva, que busca preservar a saúde, a qualidade de vida e bem estar do servidor, por meio dos exames clínicos e avaliações laboratoriais.

Essa iniciativa faz parte da Política de Segurança e Saúde no Trabalho dos Servidores Públicos sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão e Planejamento, tendo como executante a Gerência de Saúde e Prevenção em parceria com o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de Goiás – Ipasgo.

Os resultados obtidos contribuirão para o estabelecimento do perfil epidemiológico dos servidores estaduais. Simultaneamente, será lançada uma cartilha para esclarecer dúvidas e orientar os servidores acerca dos procedimentos necessários para que estes possam usufruir desta ação.

Os exames serão realizados pela rede credenciada do Ipasgo. O servidor, mesmo aquele que não é associado ao Ipasgo, receberá uma guia de consulta e deverá procurar o profissional ou a clínica que lhe for mais acessível e conveniente. Os exames poderão ser realizados no horário de expediente, sem ônus ou necessidade de compensação de horários por parte dos servidores.

A Superintendência da Central de Administração de Pessoal e o Ipasgo já repassaram aos representantes das Gerências de Gestão de Pessoas de todos os órgãos governamentais as orientações sobre como serão realizados os exames médicos periódicos. O Programa EMP foi instituído no Estado de Goiás pela Lei 19.145/2015.

Comunicação Setorial da Segplan

Mais informações: (62) 3201-5722 / 3201-5715