Curso orienta manejo clínico para dengue, chikungunya e zika

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 10:20

Mais de 250 profissionais de Saúde de Goiás participam nesta quarta-feira, dia 8, de capacitação para manejo clínico, que é a forma de tratamento para pacientes com dengue, chikungunya e zika, doenças denominadas como arboviroses. O curso, que começou nesta manhã, no auditório do Cremego, será coordenado pela Superintendência de Atenção Integral à Saúde (Spais) da Secretaria da Saúde. O objetivo é capacitar profissionais das 18 regionais de Saúde do Estado e médicos do SUS da Atenção Primária.

A programação conta com profissionais do Ministério da Saúde que exibirão o projeto do MS para Manejo Clínico das Arboviroses (apresentado pela coordenação de dengue da SES), situação epidemiológica dos casos de arboviroses em Goiás, importância das notificações e dos exames específicos (Lacen-GO), manejo clínico nas arboviroses por Rivaldo Venâncio do MS, além de desenvolvimento infantil e discussão de casos. O Cremego fica na Rua T-28, Qd 24, lote 19/20, nº 245, Setor Bueno, em Goiânia.

Em Goiás, em 2017, foram confirmados 928 casos de dengue – menos 78,96% que no mesmo período em 2016.